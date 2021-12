Parque de Pelotas recebe obras para a construção de pista de skate

O Parque Dom Antônio Zattera registra avanços na execução do projeto de requalificação, que envolve o investimento de mais de R$ 1,3 milhão. A estrutura da nova pista de skate, de aproximadamente 1.000 metros quadrados de área construída, passou pelas etapas da montagem e colocação das ferragens e já está recebendo a concretagem.

A prefeitura está à frente das obras que contam com acompanhamento técnico da Secretaria de Planejamento e Gestão. O secretário Roberto Ramalho explica que, para a concretagem, a pista foi dividida em áreas. "O trabalho está concentrado na primeira parte, a mais profunda do bowl e com rampas. Quando concluída, as outras receberão o concreto."

Continuam em andamento as intervenções de serralheria (guarda-corpos e corrimãos), das alvenarias, do alambrado e de escavações para o sistema elétrico. "A evolução da obra está a pleno vapor. Em breve, teremos um novo Parque, remodelado, moderno, com múltiplas alternativas para passeios, descanso, lazer, convivência e práticas desportivas. Vamos ter um local com espaços revitalizados e atraentes para a frequência de público de todas as idades", pontua Ramalho.

Uma das motivações para o investimento na requalificação do Parque Dom Antônio Zattera e construção de nova pista de skate foi o pedido de um grupo praticante da modalidade esportiva em Pelotas. O local terá quadra de areia, cujo alambrado já está em construção, mobiliário urbano, iluminação em LED, requalificação do piso do acesso central e pavimentação de secundários.