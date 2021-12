O Partage Rio Grande celebrou a chegada da rede de varejo Magazine Luiza ao shopping. A loja ocupará uma área de 1.100 metros quadrados e trará uma enorme variedade de produtos para a população da cidade e região.

"O Partage Shopping Rio Grande está em crescimento constante e a chegada do Magazine Luiza é mais uma demonstração disso. Incluindo no nosso mix uma marca que é ícone no varejo brasileiro", afirma Celso Couto, superintendente do shopping.