Hospital de Carlos Barbosa terá mudanças no Pronto Socorro

O Hospital São Roque, de Carlos Barbosa, está promovendo a melhoria de toda sua estrutura de Pronto Socorro. Além de ampliar os espaços, as obras vão separar definitivamente os fluxos de atendimento de casos respiratórios e de outras patologias já com entradas distintas na instituição

A partir das mudanças, a pessoa que for identificada com algum sintoma respiratório será conduzida para uma sala isolada, onde receberá atendimento completo da equipe de saúde do São Roque. A expectativa é que as melhorias de estrutura e mudanças de fluxo contribuam para agilizar as consultas.

"Outra medida que tivemos o cuidado de contemplar foi a utilização de fluxos contínuos. Ou seja, o paciente utiliza portas de acesso e saída distintas. Dessa forma, evitamos ao máximo o contato entre pacientes, aumentando a segurança de todos", descreve a arquiteta Adriana Peccin, responsável pelo projeto.

A recepção principal foi ampliada. A partir da nova configuração, tanto visitantes quanto pacientes que aguardam a realização de cirurgias eletivas devem aguardar no local, diminuindo a circulação de pessoas nos setores internos do hospital. O projeto da arquiteta Adriana Peccin prevê ainda a ampliação do pé direito da recepção, facilitando a instalação de toda a infraestrutura de ar condicionado e gases que passam pela circulação central da instituição.