A prefeitura de Capão da Canoa lançou o formulário para atualização de toda oferta turística do município. A intenção é fazer o levantamento do setor turístico, a fim de atualizar os dados dos serviços relacionados ao setor. Para o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Marcelo Ramos Soares, a atualização é fundamental para que medir nossa capacidade turística. "Assim, poderemos absorver uma maior demanda de moradores e, consequentemente, mais visitantes e até mesmo novos empreendimentos no setor", enfatiza. "Com esta atualização, será possível mensurar a capacidade que nossa cidade tem de absorver turistas, sejam eles locais ou visitantes, e a partir daí, promover ações que visam o desenvolvimento econômico de Capão da Canoa", salienta o diretor de Turismo, Everson Michel, responsável pela atualização do cadastro.