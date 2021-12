Santa Cruz do Sul assina acordo com a PRF

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, assinou um acordo de cooperação técnica, nas áreas de inteligência e tecnologia, com a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação integra o programa Pacto Santa Cruz pela Paz. A assinatura ocorreu em uma cerimônia no Salão Nobre do Palacinho e contou com a presença de autoridades da segurança pública, secretários, vereadores, convidados e imprensa.

A partir de agora, os órgãos da administração municipal passam a ter acesso gratuito aos sistemas utilizados pela PRF em todo o território nacional. Serão disponibilizadas plataformas eletrônicas para boletim e declaração de acidente de trânsito, boletim de ocorrência policial, além de toda a rede de capacitação do órgão para cursos de qualificação técnica. Em contrapartida o município vai compartilhar com a PRF todas as informações de acidentes de trânsito, estruturas de rádio comunicação digital e imagens das câmeras de videomonitoramento.

Para o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul, Luís Carlos Reischak, a troca de informações, a partir da integração entre os órgãos, terá como resultado um melhor atendimento ao cidadão, mais qualidade e o aprimoramento das ações. "A partir dessa base de dados, será possível extrair conhecimento, desenvolver estatísticas, saber quais tipos de ocorrências estão acontecendo com mais incidência e traçar estratégias para atuar em cima desse conhecimento", explicou.

Para o secretário municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, Everton Oltramari, o fato de Santa Cruz do Sul ser o primeiro município do interior do Estado a assinar o termo de cooperação técnica, o coloca mais uma vez na vanguarda das ações em prol da segurança pública. "Estamos assinando um termo de cooperação que vai permitir o intercâmbio de dados, informações e conhecimentos. Uma gama tecnológica e uma rede de inteligência à disposição do nosso município, em que a nossa Guarda Municipal e nossa Fiscalização de Trânsito vão poder utilizar e trabalhar num sistema já consolidado no Brasil", disse.