UFSM retoma formaturas presenciais

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) irá retomar no dia 4 dezembro de 2021, às 19h, a realização de formaturas presenciais na instituição. A Pró-reitoria de Graduação publicou uma Instrução Normativa (IN) que regula o retorno/transição da realização de colações de grau presenciais na instituição.

O reitor da UFSM, Paulo Burmann, celebra a possibilidade de retorno das formaturas de forma segura. "Depois de um ano e meio formando profissionais no formato online, temos a alegria de poder realizar a primeira colação de grau solene presencial no Centro de Convenções da UFSM. Por coincidência, será a formatura do curso de Odontologia, onde voltarei a atuar a partir de janeiro de 2022. Será um momento muito importante para nossa universidade, que mesmo tendo mantido suas atividades semipresenciais, vem retornando às atividades administrativas e acadêmicas totalmente presenciais, de forma gradual e segura, como sempre defendemos", afirma Burmann, que deixará de ser reitor no fim deste ano.

Conforme explica o pró-reitor de Graduação, professor Jerônimo Tybusch, cabe às coordenações de cursos, neste período de transição (retorno), optar entre a realização de colações de grau solenes de forma presencial ou alternativa. Elas somente poderão ocorrer nas dependências da universidade, exceto nos campi fora de sede e cursos EAD. A normativa prevê a possibilidade de realização em espaços fechados (auditórios), ao ar livre, ou nas dependências do Centro de Convenções.

A normativa estabelecida pela instituição de ensino superior define que devem ser respeitados os devidos distanciamentos regulamentares entre pessoas, uso de máscara e de álcool em gel em todos os espaços. Como as solenidades de colação de grau são categorizadas enquanto eventos, será exigido de toda pessoa participante (organização, autoridades e público) a comprovação do esquema vacinal completo para ingressar no local, cumprindo as determinações da legislação estadual.