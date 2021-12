Pelotas Parque Tecnológico recebe encontro de startups

O Pelotas Parque Tecnológico e parceiros receberam startups de diversos segmentos da região sul para debater temáticas como empreendedorismo e inovação, economia criativa e novas tecnologias. Ao todo, serão apresentados 30 pitchs de cada startup inscrita no "Inova a Cuca - 2º Encontro de Startups", que aconteceu nesta terça-feira (30).

De acordo com Mauro Bom, presidente da Associação Comercial de Pelotas (ACP), a iniciativa é uma oportunidade para abrir espaços de promoção à participação, incentivo e valorização de novos talentos. "Acredito que um dos principais objetivos do Pelotas Parque Tecnológico é de sempre ser agente de motivação e propositor de novas oportunidades e ideias. A nossa região está mudando e tem tudo para crescer cada vez mais, e como economista, destaco esse crescimento a partir da nova matriz econômica da zona sul. É muito importante crescer valorizando a nossa história, mas também precisamos inovar o que já existe, e propor novas ideias de desenvolvimento em eventos como este", destaca o presidente da ACP.

Destacando a reunião do ecossistema da inovação com a comunidade da zona sul, Mauro Porto Meirelles, Presidente do Conselho Administrativo do Pelotas Parque, conta que o evento é um importante marco para o mês do empreendedorismo. "O Inova Cuca tem um destaque especial de retomada, e, assim como todos os eventos que acontecem aqui no parque tecnológico, tem uma peculiaridade de agregar a comunidade em torno da inovação e de novas ideias. Depois de quase dois anos de trabalho online e distância, o evento reúne novamente a comunidade ao ecossistema, retomando o nosso propósito em torno da promoção e desenvolvimento das nossas startups, que são um dos objetivos número um do Pelotas Parque", conclui.