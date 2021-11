Prefeitura compra 75 contêineres de lixo em Santa Rosa

A prefeitura de Santa Rosa adquiriu novos contêiners de recolhimento de lixo. No total, são 75 unidades, que vão ser distribuídas conforme uma lista de espera.

O objetivo é que com essas novas unidades, seja possível atender os locais com mais necessidade e facilitar a coleta. Os containers foram pagos pelo fundo de meio ambiente e vão ser instalados a partir da próxima semana.

O secretário de Meio Ambiente, João Carlos de Castro Dorneles destaca a importância da aquisição das novas unidades, "Estamos sempre em busca de melhorias no serviço de recolhimento do lixo. Essa é a segunda remessa, este ano, de novos containers para Santa Rosa. Nosso objetivo é atender as demandas possíveis, dando prioridade aos locais mais críticos", disse.

Conforme previsto em lei, edifícios comerciais e residenciais que possuírem mais de oito matrículas (apartamentos ou salas comerciais) devem disponibilizar lixeiras próprias para disposição de lixo úmido e seco. A aquisição dessas lixeiras pretende ajudar a levar o serviço a esses locais.