Canoas anuncia a abertura de feirão de empregos com 100 vagas disponíveis

A prefeitura de Canoas lança, na quarta-feira (1), o projeto Feirão de Emprego. A 1ª edição será realizada das 9h às 16h, em uma estrutura montada no Calçadão, no Centro do município. A cerimônia de lançamento ocorrerá às 14h, com a presença do prefeito Jairo Jorge. Serão mais de 100 vagas de trabalho disponíveis, nas mais diferentes áreas. A iniciativa é da secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação.

Para concorrer às vagas, é preciso levar documento com foto e CPF e currículo. No local, a prefeitura fará o cadastramento dos candidatos no Banco de Oportunidades, além de ofertar um espaço para que sejam feitas entrevistas com as empresas participantes.

Segundo a titular da secretaria, Simone Sabin, o objetivo do Feirão é fazer um mutirão para oportunizar vagas de trabalho aos canoenses. "Estamos trabalhando, incansavelmente, na busca de vagas. A nossa intenção é incluir todos os canoenses no mercado de trabalho. Com isso, vamos estimular ainda mais a retomada econômica da nossa cidade após o início da pandemia. O Banco de Oportunidades é fundamental nesse processo", destacou.

O projeto Feirão de Emprego da prefeitura de Canoas também vai disponibilizar os serviços de forma descentralizada na cidade, às quartas-feiras. A iniciativa vai ocorrer nas quatro subprefeituras, que ficam nos bairros Estância Velha, Niterói, Mathias Velho e Rio Branco.