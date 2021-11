Santa Cruz do Sul não assinará aditivo contratual com a Corsan

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, esteve reunida com o Poder Legislativo na segunda-feira (29) para debater sobre a proposta de termo aditivo apresentada pela Corsan. Ratificando um entendimento que já havia sido estabelecido pelo Executivo, é consenso também entre os vereadores que a proposta da companhia, nas condições apresentadas, não atende os interesses do município nesse momento.

Assim, já que foram encaminhadas diversas tratativas para melhorias no documento, sem nenhum retorno satisfatório até o presente momento, e avaliando que o contrato assinado em 2014 possui cláusulas muito bem elaboradas, e que todas as alternativas que envolvem a gestão da água e do saneamento básico na cidade serão analisadas e debatidas futuramente, a prefeita resolve que não assinará o termo aditivo com a Corsan. O município tinha prazo até o dia 16 de dezembro para formalizar o novo acordo e, com a recusa, a prefeita comunicará formalmente a companhia. Helena afirmou, em nota, que "a gestão foi eleita com o propósito de cuidar das pessoas e irá garantir que a população santa-cruzense tenha acesso a serviços de qualidade e o melhor atendimento possível".