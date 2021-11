Prefeito assina ordem para obras de R$ 6 milhões em Caxias do Sul

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico e o diretor-presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), Gilberto Melleti, assinaram duas ordens de início para obras de saneamento. Juntos, os investimentos devem chegar a mais de R$ 6 milhões no município.

A primeira ordem prevê a construção do Centro de Reservação Reolon. Ela terá um investimento de R$ 3.4 milhões e contará com a capacidade para reservar 1.500 metros cúbicos de água potável. A obra atenderá os loteamentos Reolon, Santo André, Vale Verde, Boa Ventura, Colina das Castanheiras, Colina dos Plátanos, São Genaro, Mattioda e localidade de São Giácomo.

Já a segunda ordem de início trata-se da implantação de redes de esgotamento sanitário do tipo absoluto e ligações prediais no loteamento Jardim Itália, no bairro Santa Catarina. Serão implantados 8.139,50 metros de tubulação, em um investimento de R$ 3 milhões, que visa a conservação dos recursos naturais da região, com a coleta dos esgotos sanitários gerados no loteamento Jardim Itália, direcionando esses efluentes para os coletores do Sistema Tega. Para isso, foi projetado o funcionamento do sistema apenas por gravidade, isto é, sem necessidade de estações de bombeamento.

Adiló, em seu pronunciamento, salientou a importância dos avanços da autarquia para a cidade. "O Samae tem autonomia, está muito adiantado e muito bem estruturado, com um corpo técnico que tem conhecimento, enquanto alguns municípios têm que começar do zero. Precisamos continuar avançando, em todos os sentidos, para que a gente consiga cumprir o Marco Legal do Saneamento Básico de 2033, e tenho certeza de que o Samae irá atingir essa meta com folga se continuar no ritmo que está trabalhando", elogiou o prefeito. As obras têm, respectivamente, o prazo de 240 e 300 dias para serem executadas.