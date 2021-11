Mais antiga clínica do hospital de São Leopoldo passa por reforma

A maior e mais antiga clínica de internação do Hospital Centenário de São Leopoldo está em obras. A Clínica D, composta por quatro quartos com 20 leitos no total, passa por uma transformação para garantir mais qualidade e segurança a pacientes e funcionários da instituição.

As obras no espaço, iniciadas na semana passada, vão reestruturar toda a unidade, do piso às aberturas. Uma reforma prevista para durar cerca de três meses. "O trabalho realizado aqui reflete a transformação que a gestão tem feito, são iniciativas assim que qualificam o nosso hospital. Hoje temos um hospital diferente de tempos atrás e teremos um melhor ainda para o bicentenário de São Leopoldo", ressaltou o secretário de Saúde, Marcel Frison.

Para a primeira fase da obra parte da unidade foi isolada e os 10 pacientes remanejados para outras áreas de internação sem prejuízos ao tratamento. "Essa é uma obra que estávamos esperando para iniciar. Normalmente em dezembro a taxa de ocupação nesta unidade diminuiu e assim temos mais segurança para fazer o trabalho'', ressaltou a presidenta Lilian Silva. O custo aproximado de todas as fases da obra é de R$ 600 mil.