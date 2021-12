Flores da Cunha vai ganhar parque junto a loteamento

O município de Flores da Cunha, com mais de 31 mil habitantes, vai ganhar um parque municipal com mais de 28 mil metros quadrados de área de preservação ambiental. A doação do terreno que dará vida ao Parque Municipal Lalo Falavigna deixará um legado para a comunidade local e regional.

Focado na qualidade de vida da população em meio à natureza, o parque, que está inserido no Loteamento Reserva Falavigna, propõe uma experiência sensorial de saúde e bem-estar. A área de lazer terá pórtico de acesso e cercamento, trilhas para caminhadas, bancos de estar e mirante para contemplação. Além do convívio social, o espaço público destina-se para projetos escolares visando estimular a consciência ambiental nas crianças.

Já o loteamento, além de contar com uma infraestrutura completa, nos mais altos padrões de exigência, entregará ao município uma extensa ciclovia que unirá as existentes, do Acesso Norte ao Granja União, promovendo maior mobilidade urbana.

Enquanto as obras do loteamento seguem em ritmo acelerado, os diretores da Siviero Urbanizadora, responsável pelo projeto, e parceiros envolvidos realizaram a solenidade de apresentação do empreendimento com a pedra fundamental. O ato ocorreu nesta terça-feira (30).