Novo Hamburgo passa a fazer parte da Agenda 2030 da ONU

A prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, assinou a adesão do município do Vale do Sinos ao projeto de fortalecimento da Rede Estratégia ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Com isso, a prefeita se compromete a mobilizar e articular atores-chave de organizações públicas, privadas e da sociedade civil para ajudar o Brasil a alcançar 17 objetivos e 169 metas estipuladas pela Organização das Nações Unidas (ONU) até 2030.

Em sua maioria, as metas estipuladas em 2015 por 193 países-membros da Organização das Nações Unidas abrangem as dimensões ambiental, econômica e social do desenvolvimento sustentável. Entre as principais estão a erradicação da fome, educação de qualidade, redução das desigualdades, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres.

Guiados pelas metas globais, espera-se que os países definam as suas metas nacionais, de acordo com as suas circunstâncias, e as incorporem em suas políticas, programas e planos de governo. O plano da ONU inclui 17 objetivos ambiciosos e interconectados que abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo.

"É sempre importante trabalharmos com metas para que possamos avaliar, periodicamente, o caminho que estamos trilhando até o nosso objetivo. No caso dos 17 objetivos da ONU, que incluem a erradicação da pobreza extrema e da fome e o acesso universal à educação básica, por exemplo, todos os governantes devem se engajar, cada um fazendo o que estiver ao seu alcance, para ajudar seu país a atingir as metas definidas", avaliou a prefeita Fátima Daudt.