Longa-metragem será gravado em seis cidades

Uma produção independente de um longa-metragem ocorre em seis municípios do Rio Grande do Sul até 12 de dezembro. O drama-ação "Hell's Haven - O Refúgio do Inferno", começou a ser rodado no mês de outubro e contará com gravações em Arroio dos Ratos, Gravataí, Lajeado, Lindolfo Collor, Porto Alegre e São Gabriel, onde encerra as filmagens.

Dirigido por Allan Riggs e Cindi Saicosque, o longa narra a história de Phillips (Roberto Rios), um ex-soldado das forças especiais brasileira que, anos depois de perder sua filha, é chamado para uma missão na Amazônia: resgatar Amanda (Isadora Marchi), uma menina de 17 anos. Nessa jornada, Phillips lentamente recupera sua humanidade enquanto cria uma relação paternal com a garota.

"Hell's Haven é um filme de guerra sobre um pai e uma filha", conta Riggs. Segundo o produtor audiovisual, os dias de trabalho têm sido cheios de adrenalina: há poucos dias filmamos dentro de um avião. Como uma obra de gênero, temos perseguição de carros, lutas com coreografias e até cena com explosões reais", revela o nascido em Chapel Hill nos EUA, mas que vive em Porto Alegre desde criança. A previsão é que o filme seja finalizado em 2022 e siga a carreira em festivais.