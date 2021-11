Centro Covid de Pelotas deixará de atender ao público infantil

A partir de quarta-feira (1), o Centro de Atendimento a Síndromes Gripais (Centro Covid) de Pelotas deixará de atender o público infantil. Assim, crianças em situação de urgência e emergência, ou aquelas que apresentarem sintomas gripais de níveis graves a moderados, serão atendidas no Pronto Socorro de Pelotas.

A medida faz parte da reorganização da rede de saúde no município. O Centro Covid, dessa forma, passará a atender apenas pacientes adultos, considerados casos mais graves com sintomas gripais como tosse, dor de garganta, febre há mais de 48h, oximetria abaixo de 93%, esforço respiratório, cianose - cor azulada ou acinzentada na pele, unhas, lábios ou ao redor dos olhos. O local funciona diariamente, durante 24h, na avenida Bento Gonçalves, 4590.

De acordo com a diretora do Pronto Socorro, Odineia Farias da Rosa, a reestruturação será feita seguindo todas as medidas de precaução e barreira, pertinentes ao atendimento pediátrico. O Pronto Socorro atende apenas patologias de urgência e emergência, com risco de vida. O funcionamento é 24h, todos os dias, na rua Barão de Santa Tecla, 834. Para adultos e crianças que precisem de consultas de rotina, os locais adequados são as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com exceção das Unidades Sentinelas, UBS CSU Cruzeiro, Pam Fragata e Salgado Filho, que devem ser procuradas por adultos e crianças com sintomas gripais leves.

Já para casos mais agravados, mas que não são situações de urgência e emergência e nem sintomas gripais, as crianças e os adultos devem ser levadas à Ubai Navegantes (de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e sábados, das 8h às 18h, na rua Dona Darci Vargas, 212) e, também, na Upa Areal (na avenida Ferreira Viana, 2231, todos os dias, durante 24h).