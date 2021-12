Museu do Trem de São Leopoldo completa 45 anos

O Museu do Trem de São Leopoldo celebrou 45 anos de existência. Uma cerimônia especial foi realizada no fim de semana para comemorar o aniversário do espaço da primeira estação ferroviária construída no Rio Grande do Sul e que abriga em suas dependências parte do acervo da extinta Viação Férrea do Rio Grande do Sul (VFRGS)/Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA).

O museu é o principal equipamento público na temática ferroviária em toda a região sul do Brasil. Fundado em 26 de novembro de 1976, é responsável pela preservação e cuidado do espaço, pioneiro no Estado.

O acervo da instituição está sob a guarda do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e aos cuidados da prefeitura, além do seu sítio histórico ser tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Estadual (Iphae). O acervo tridimensional do Museu do Trem de São Leopoldo é composto por cerca de 1874 itens, entre eles locomotivas, carros, vagões, pinça de carregar trilho, lanternas de sinalização.

Há, ainda, mobiliário e materiais dos escritórios da administração da Viação Férrea - Rede Ferroviária, incluindo relógios, máquinas de escrever e de calcular, telégrafos, telefones, quepes, bilhetes, carimbadores, máquina fotográfica com negativo de vidro, etc. Somente no sítio histórico são cerca de 30 itens. Há, ainda, 8744 fotografias em papel, 942 negativos de vidro e 106 slides da construção da estrada de ferro em diferentes mídias.