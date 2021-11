Hospital de Santa Rosa lança serviço de cintilografia

O Hospital Vida & Saúde, de Santa Rosa, inaugurou de forma oficial o serviço de cintilografia. A cerimônia contou com a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga e autoridades locais. O projeto foi aprovado em 2017, contando com um equipamento moderno e resolutivo avaliado em mais de R$ 1 milhão. O espaço já está em funcionamento desde o início de novembro.

A diretora-geral do hospital, Vanderli de Barros, apresentou a importância do serviço para a comunidade regional, e principalmente, para o paciente oncológico e seu tratamento. Vanderli destacou o trabalho comprometido da instituição no encaminhamento de projetos ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon), que viabilizou projetos como o da cintilografia.

Durante seu pronunciamento, o ministro da Saúde iniciou agradecendo aos profissionais de saúde pelo trabalho realizado no enfrentamento a pandemia. Ele enalteceu o trabalho desenvolvido na assistência hospitalar: "Vida é saúde e saúde é vida, isso se conjuga de maneira excepcional aqui nesta instituição que é um orgulho para Santa Rosa, para o Rio Grande e para o Brasil". O ministro ainda abordou a importância do SUS e falou sobre as ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde.