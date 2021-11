Taquara promove levantamento sobre o mosquito da dengue

A Vigilância Ambiental de Taquara fará a quarta etapa do Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa). A partir desta segunda-feira (29), a ação ocorrerá na área urbana do município, na qual técnicos da vigilância farão a coleta de larvas, com o objetivo de detectar focos do mosquito que transmite doenças como dengue, zika e chikungunya.

O LIRAa é realizado quatro vezes ao ano, de acordo com datas pré-determinadas pelo Ministério da Saúde. "O monitoramento será em bairros e quarteirões previamente sorteados pelo sistema, para mapear locais onde pode ter a presença do Aedes aegypti. Este trabalho será realizado ao longo da semana no Município", comenta a responsável pela Vigilância Ambiental de Taquara, Regina Damasceno Rodrigues.

Os trabalhos serão realizados em 20% das residências de cada quarteirão. Se identificados os focos do mosquito da dengue, será feita a coleta do foco e a limpeza imediata do local. Além disso, serão entregues folhetos com informações sobre cuidados para evitar a criação do Aedes aegypti.