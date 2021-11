Prefeitura consegue aval para escola em Venâncio Aires

A prefeitura de Venâncio Aires recebeu despacho favorável à ação de imissão de posse, que concede definitivamente a área de terras onde está instalada a Escola Estadual de Ensino Médio São Luiz ao município, em Vila Santa Emília. O resultado era aguardado para que o Executivo pudesse dar início ao projeto de construção da escola de Educação Infantil, em parte da área, na localidade, e também pudesse fazer a permuta com o Estado, disponibilizando a área onde está a escola São Luiz, em troca de uma área na Estância Nova, para ampliação do Distrito Industrial.

A área da escola pertencia à Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (Cnec), que recebeu na gestão passada a oferta de R$ 365 mil como indenização pela desapropriação. Como a entidade não se manifestou, a prefeitura estava no aguardo da decisão judicial para conseguir dar prosseguimento ao processo e desmembrar a área. Desde 1988 a CNEC encerrou as atividades em Santa Emília e alugou o espaço para o Estado, que passou a administrar o local e desde então vinha pagando aluguel.

A construção da escola infantil em Vila Santa Emília é uma demanda da comunidade e deve ser construída com recursos da prefeitura, com auxílio de repasses federais. De acordo com o secretário de Educação, Emerson Elói Henrique, o projeto vai levar em consideração a necessidade de atendimento aos moradores das localidades próximas. O secretário esteve reunido também o deputado ficou ajustada a destinação da emenda por transferências especiais para o próximo ano.