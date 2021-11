Em Brasília, prefeito de Canoas negocia obras em escolas e na BR-448

O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, foi à Brasília para tratar de temas locais. Durante audiência com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele solicitou prioridade na liberação de recursos para a construção de quadras poliesportivas nas escolas municipais.

As obras fazem parte de um plano de investimentos da prefeitura de Canoas para qualificar a educação do município a partir de 2022, com recursos previstos no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Os projetos já foram incluídos no quarto eixo do Plano de Ações Articuladas do Ministério da Educação (MEC), mas precisam passar por análise, para que os recursos sejam liberados.

Das 44 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs), 14 ainda não possuem locais adequados para a prática esportiva. A intenção é que 100% das instituições de ensino do município ofereçam quadras poliesportivas aos estudantes.

Ainda na capital federal, Jairo Jorge se reuniu com o coordenador da Assessoria Parlamentar da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Eugênio Câmara. Na pauta do encontro, a necessidade de construção de uma alça da BR-448 que liga ao bairro Rio Branco. O acesso estava previsto no projeto original da rodovia e nunca foi executado.

Assim, motoristas que se deslocam de Porto Alegre para Canoas precisam ir até o bairro Mato Grande, tornando o percurso mais longo para o bairro mais próximo da capital. Na época, a prefeitura deu total apoio à obra da BR-448, que desafogou a BR-116, assumindo, inclusive, a construção do outro acesso da rodovia à rua das Canoas e a realocação de famílias que viviam no local. Técnicos da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) vão avaliar a demanda e darão uma resposta, em até 30 dias, sobre a possibilidade de realização do projeto.