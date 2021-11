Santa Cruz do Sul anuncia repasse aos Bombeiros e Susepe

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, sancionou a lei que autoriza o repasse de recursos financeiros para auxiliar o Corpo de Bombeiros Militar e a Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe), em um total de R$ 180 mil por ano. Em junho deste ano, a prefeitura já havia aumentado também o valor dos repasses feitos para a Brigada Militar (BM), Polícia Civil (PC) e Instituto Geral de Perícias (IGP), totalizando R$ 1 milhão por ano.

Segundo o secretário municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, Everton Oltramari, os repasses irão garantir estruturas físicas e equipamentos adequados aos servidores que prestarão atendimento de qualidade para os munícipes. Por mês serão, através do repasse anunciado pela prefeitura no fim da semana, destinados R$ 10 mil ao Corpo de Bombeiros para despesas correntes e R$ 5 mil à Susepe, para despesas correntes e de capital. "Não é dever do município investir em órgãos estaduais e federais, mas Santa Cruz é diferente. Aqui a gente apoia e investe, por isso temos essa integração, essa parceria, essa união de esforços", observou.

Com relação aos valores que serão destinados à Susepe, o secretário destacou a importância do presídio como elo relevante dentro do sistema de segurança pública. "Os presos precisam de um local adequado para cumprir a pena com controle e disciplina e para que possam se recuperar e voltar ao convívio social", observou. Quanto ao Corpo de Bombeiros, afirmou que o órgão é um grande parceiro da administração municipal, principalmente nas ações da Defesa Civil. "Estão sempre ao nosso lado, 24 horas por dia, faça chuva ou faça sol, atuando na prevenção de incêndios, na busca e salvamento e nas ações da Defesa Civil".

A parceria entre a administração municipal, os órgãos de segurança pública e os poderes constituídos foi um aspecto ressaltado pela prefeita, durante o seu discurso. "É um trabalho que vem ao encontro da comunidade. Por isso manifesto minha alegria em ver que todos estão irmanados no mesmo desejo, o de que Santa Cruz seja a cidade mais segura do Rio Grande do Sul e uma das mais seguras do Brasil", afirmou.