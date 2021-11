Prefeito de Viamão apresenta proposta para ampliação de hospital

O prefeito de Viamão, Valdir Bonatto, protocolou e apresentou na Câmara de Vereadores um projeto de lei que autorizaria a prefeitura a vender 11 imóveis de propriedade do município, com a finalidade para ampliação de Hospital em Viamão. Outro projeto também inclui a compra de uma área de 8,4 mil metros quadrados, que seria destinada à mesma finalidade.

A aquisição do imóvel será formalizada por intermédio de escritura pública de compra e venda e posterior registro na matrícula do imóvel. A aquisição do imóvel custaria cerca de R$ 4 milhões. "O imóvel que se pretende adquirir possui uma localização privilegiada, pois situa-se numa área central o que facilitará as relações harmônicas internas e o acesso do público", disse Valdir Bonatto. Os vereadores irão apreciar a matérias nas próximas semanas.