Cachoeira do Sul inicia programação de Natal em 8 de dezembro

No dia 8 de dezembro, Cachoeira do Sul celebra o "Natal Cachoeira - Tempo de Luz". Com programação cultural e artística, o evento acontece no ginásio da Fenarroz.

As atividades iniciam às 19h15min com a apresentação da Orquestra Jovem João Neves, seguida pela Orquestra Jovem Recanto Maestro, que sobe ao palco às 19h45min. A partir das 20h30min inicia o "Natal Show - O Pinheirinho de Natal", espetáculo da Casa do Bispo Atelier Gramado, com direção artística de Fabrício Ghomes, direção coreográfica de Eduardo Lucas e direção musical de Carol Thoen.

Com um elenco de 11 artistas, entre cantores, atores e bailarinos, o espetáculo apresenta coreografias que variam entre clássico, jazz e contemporâneo. Neste ano o evento também conta com a Caravana de Natal, que na parte da tarde, irá percorrer as ruas da cidade levando o espírito natalino para lojistas e clientes, no comércio local.