Candelária quer alterações no projeto da RSC-287

O prefeito de Candelária, Nestor Ellwanger esteve na Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) para tratar da alteração do projeto inicial da RSC-287, que atravessa o município de Candelária. O motivo foi a inclusão de mais pontos de passagem para os produtores da região, pois existem caso em que a moradia fica de um lado da rodovia, enquanto a plantação fica do outro, o que irá causar uma séria de transtornos para esses agricultores que necessitam atravessar a rodovia diversas vezes por dia

Como a estrada será duplicada, a preocupação é que estejam previstas no projeto essas passagens. O prefeito solicitou a elaboração de um plano para pontuar os retornos nos dois sentidos da rodovia para facilitar o trabalho e a vida desses agricultores.

O diretor presidente da Sacyr, empresa que venceu a concessão para administrar a rodovia, Renato Bortoletti, informou há algumas semanas que qualquer mudança no cronograma e na planta da rodovia deveria passar pela Agergs, e a partir daí, através de estudos, a empresa poderia efetuar as mudanças reivindicadas. Com isso, um plano foi entregue nesta reunião para tentar viabilizar as passagens. A proposta será avaliada.