CIC de Bento Gonçalves terá primeira mulher na presidência em 107 anos

O Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG) terá a empresária Marijane Paese como a primeira presidente mulher da secular entidade. Seu nome foi referendado no dia 25 de novembro, quando associados aprovaram, em assembleia, a indicação do presidente do CIC-BG, Rogério Capoani, para o cargo. Ela tomará posse em 2 de dezembro.

Será a primeira mulher à frente de uma instituição de 107 anos. O movimento na entidade representa um gesto carregado de simbolismo para todas as mulheres. E Marijane quer fazer disso um fator de inspiração, sempre tendo o trabalho como termômetro do desenvolvimento da realização pessoal e profissional. "Que seja um incentivo para mais lideranças femininas e que elas entendam que é possível", disse a próxima presidente do CIC-BG, cujo mandato terá como vigência o biênio 2022-2023.