Obra do centro de eventos de Santa Cruz do Sul tem data para iniciar

O vice-prefeito e secretário secretaria municipal de Planejamento e Orçamento de Santa Cruz do Sul, Elstor Desbessell recebeu, juntamente com o engenheiro Ramiro Nunes, o diretor da AZ Construções Ltda, Humberto Ribeiro de Queiroz Júnior. A empresa sediada em Joinville venceu a licitação e é responsável pela construção do novo centro de eventos da cidade.

No encontro, ficou acordado que a obra inicia no dia 10 de janeiro do ano que vem, com a limpeza do local, instalação dos tapumes e sondagem do solo. Na sequência, serão executadas as demais etapas do projeto.

Anunciado na cerimônia de abertura da Oktoberfest, o projeto do novo Centro de Eventos prevê 7.024,95 metros quadrados entre reforma e ampliação, potencializando o uso de vários prédios e equipamentos existentes no interior do parque. A edificação, que será montada entre os pavilhões 2 e 3, terá dois grandes espaços intercomunicáveis para a realização de feiras de grande porte, exposições, shows, palestras, convenções, eventos esportivos, gastronômicos, entre outros.

O projeto inclui ainda uma série de premissas de cunho socioambiental, como acessibilidade com uso de rampas e sinalização tátil; iluminação e ventilação naturais; fechamentos laterais e de cobertura com o uso de painéis e telhas termoacústicas; geração de energia através de painéis fotovoltaicos instalados na cobertura; aproveitamento das águas pluviais para as bacias sanitárias e irrigação do jardim.

O novo Centro de Eventos também terá a implantação de um potente sistema de ar-condicionado com utilização de energia gerada no próprio local. Assim, quando não for necessária a climatização, um sistema de grelhas junto às paredes vai proporcionar ventilação cruzada com as aberturas dispostas junto aos sheds na cobertura, garantindo temperatura agradável e permanente renovação de ar nos ambientes internos.

Conforme o contrato, cujo valor inicial é de R$ 9.8 milhões, a obra deverá estar concluída em um prazo de oito meses. Durante as intervenções, não será necessária restrição de acesso ao público e o parque seguirá aberto para uso da comunidade.