Prefeitura de Rio Grande recebe licença da Fepam para iniciar obra de revitalização da avenida Beira-Mar

O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, anunciou que o município recebeu autorização da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) para a execução da obra de revitalização da avenida Beira Mar, no Cassino. A execução da obra será dividida em três etapas. Com a licença já é possível iniciar o processo licitatório, previsto para dezembro.

A proposta de revitalização da Beira Mar foi pensada como forma de melhorar a estrutura para utilização do espaço no Cassino, conservando o cordão de dunas. A estruturação prevê ciclovia, modernização da iluminação e passarelas de acesso à praia. Embora a avenida compreenda toda a extensão entre o Riacho e Arroio das Bases, no início da Querência, o secretário do Cassino, Sandro Oliveira ,explica que a primeira etapa da obra será executada entre as ruas Rio de Janeiro e Júlio de Castilhos, incluindo uma passarela nas proximidades da rua São Paulo.

Conforme o secretário, após a conclusão da obra no trecho inicial, a ideia é que seja feito o monitoramento e a avaliação tanto à receptividade da comunidade quanto do comportamento do meio ambiente. "Com base nessas avaliações é que saberemos como dar andamento nas etapas dois e três", disse. A revitalização busca qualificar ainda mais o balneário como potencial turístico e de lazer.

"Esta é uma obra fundamental para o crescimento de Rio Grande, mas, sobretudo, do nosso Cassino. A revitalização da avenida Beira Mar é um sonho antigo, que agora começa a se concretizar", disse o prefeito Fábio Branco.