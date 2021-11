Prefeitura cria projetos para produtores de uva em Bento Gonçalves

A prefeitura de Bento Gonçalves apresentou dois projetos de incentivo à agricultura e à produção de uvas na cidade. A ideia é incentivar os produtores a partir dos incentivos que estão nas leis, ainda em apreciação no Legislativo local.

O primeiro projeto apresentado incentiva a produção de uvas de qualidade superior em espaldeiras e aquisição de mudas viníferas no município. O secretário de Agricultura, Volnei Christófoli, destaca que o projeto é pioneiro e inovador, e com o incentivo ao plantio de espaldeiras, e consequentemente a produção de uma uva de maior qualidade. "São projetos comuns na Europa, e é pioneiro, justamente porque é inédito aqui no Estado", disse.

Cada agricultor vai ter direito a plantar um hectare por ano em sua propriedade, para o plantio das uvas viníferas em parreiras de espaldeiras. A prefeitura irá fazer o registro de preço, e indicar os viveiros que as mudas poderão ser compradas, e irá subsidiar com 50% dos custos da compra.

Christófoli salienta que através deste projeto será possível estreitar a concorrência com países vizinhos e famosos pela produção de vinho. "Vamos melhorar a concorrência com os países vizinhos. Certamente uma uva de qualidade produzirá excelentes vinhos. Vai agregar não só par as vinícolas, mas também ao pequeno agricultor que vai plantar esse parreiral e produzir uma uva de maior qualidade".

Outro projeto apresentado é voltado para o aumento das horas máquinas, alterando a legislação já existente, possibilitando que o agricultor tenha mais recursos com horas máquinas em sua propriedade. Representando o setor, o presidente da Aprovale, Sandro Valduga destacou a importância do trabalho do agricultor, do produtor de uva. "Recebemos mais de um milhão de visitantes por ano, vendemos nossos produtos para diversos países e hoje atraímos os olhares de milhares de pessoas mundo a fora. Pensando nisso, precisamos agora proteger nosso legado para as gerações futuras, para que tenham uma Bento Gonçalves preservada e continuem nossa vocação. Futuramente tomaremos grandes vinhos juntos provenientes deste projeto", destaca.