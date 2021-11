UPA de Lajeado é selecionada para projeto nacional

A UPA 24h de Lajeado está entre as instituições do Brasil selecionadas para o projeto "Boas práticas em Cardiologia", uma parceria do Ministério da Saúde com o Hospital do Coração (HCor), de São Paulo, vinculado ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS). Por meio do projeto, funcionários da UPA estão sendo capacitados sobre doenças cardiovasculares, e a unidade recebeu um novo equipamento que visa melhorar os atendimentos cardiovasculares e o desfecho clínico de pacientes.

Esse aparelho fica localizado na sala de emergência para que sejam laudados os eletrocardiogramas realizados com os pacientes atendidos nas unidades. Assim que é feito o exame no paciente, é encaminhado para o HCor por meio de uma uma plataforma digital.

O médico do HCor recebe o exame, realiza o laudo em até 10 minutos e, caso tenha alguma alteração, como de infarto com supra ou arritmia complexa, ele entra em contato com a UPA para realizar uma teleconsultoria com a equipe médica que está cuidando do paciente, discutindo o caso e oferecendo as orientações necessárias. Após 48h, o HCor contata novamente a UPA para saber o desfecho do paciente e quais foram as medicações utilizadas. O serviço está disponível 24h.