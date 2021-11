Esteio anuncia leilão de duas áreas em 10 de dezembro

A prefeitura de Esteio realiza, no dia 10 de dezembro, leilão para comercialização de duas áreas de terras públicas, localizadas nos bairros Novo Esteio e Tamandaré. A venda, agendada para as 15h, ocorrerá de forma presencial, no auditório da NS Leilões (avenida Dom Pedro, 548 A, Centro), e também online, pelo site da leiloeira.

Localizado na rua Monteiro Lobato, o terreno no Novo Esteio tem cerca de 18,4 mil metros quadrados e somente poderá ser adquirido por pessoas jurídicas para instalação de empreendimento. O comprador deverá apresentar a planta baixa ou croqui da estrutura em até 120 dias após a homologação da venda e iniciar as atividades no prazo máximo de 24 meses após a entrega da área pela prefeitura. O valor do lance inicial é de R$ 1,080 milhão e o pagamento poderá ser feito à vista ou com uma entrada de 10% e quitação do saldo restante em até 96 parcelas.

Já a área do Tamandaré ocupa quase 2,1 mil metros quadrados e fica na rua Manoel Machado, no quarteirão formado pelas ruas Ulisses Pimentel e São Domingos e pela Av. Osmundo Reupert. O terreno foi avaliado em R$ 340 mil e poderá ser comprado tanto por pessoas jurídicas quanto físicas.

Os dois locais já foram colocados à venda em leilão realizado em abril deste ano. Após reavaliação imobiliária para o novo remate, a área do Novo Esteio está com um valor inicial 67% menor que o anterior, enquanto o terreno do Tamandaré teve seu lance inicial reduzido em 1,4%.