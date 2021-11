A abertura do Natal Borbulhante de Garibaldi ocorre neste domingo (28), com a benção do Frei Jadir Segalla, às 19h, e o tão aguardado acendimento das luzes, às 20h. Em seguida, haverá a apresentação da Orquestra Jovem de Garibaldi. Tudo na Praça do Pacômio, no Centro Histórico. A edição deste ano segue até 6 de janeiro e valoriza a participação da comunidade e dos artistas locais. Entre os materiais utilizados nos enfeites, destacam-se os orgânicos e a aplicação de tecidos e patchwork, como se a cidade se tornasse uma extensão das próprias casas. No sábado (27), a partir das 9h, a comunidade vai às ruas para se envolver na decoração, no Centro Histórico. Isso, porque os últimos detalhes para a festa serão preparados pela prefeitura de forma conjunta com os moradores.