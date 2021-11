Santa Cruz do Sul inicia programação natalina na sexta

A Christkindfest de Santa Cruz do Sul, que tem como temática Um Natal para Todos, inicia nesta sexta-feira (26), às 19 horas, com a chegada do Papai Noel na Praça Getúlio Vargas, e se estende até o dia 26 de dezembro com muitas atrações. Conforme o coordenador do evento, Victor Kaminski, a edição de 2021 reserva muitas atividades especiais, como desfiles natalinos, a Casa e Vila do Papai Noel no Parque da Oktoberfest, além de apresentações artísticas, culturais e religiosas, na Praça Getúlio Vargas.

Entre as novidades está o parque de diversões, entre os pavilhões 2 e 3, dentro do Parque da Oktoberfest, com 13 brinquedos, entre eles, samba, sking dance, tornado, autopista, carrossel e barco viking. O destaque também fica para a iluminação especial e diferente da rua Marechal Floriano, com oito quilômetros de cordas de LED, e das atividades itinerantes e decorações natalinas por diversas praças dos bairros de Santa Cruz do Sul.

Próxima à Casa do Papai Noel ficará a Vila do Noel, ambas dentro do Parque da Oktoberfest. O funcionamento dos locais será de segunda à sexta-feira, das 19 às 23 horas, e sábado e domingo, das 17 às 23 horas, com entrada gratuita. Durante o evento natalino, dois Dindinhos da Alegria circularão pelas ruas centrais, com o valor de R$ 12,00 o passeio.

Os desfiles natalinos na Rua Marechal Floriano acontecem nos dias 8, 15 e 20 de dezembro, às 20 horas, com a participação de seis carros alegóricos e aproximadamente 150 figurantes. Outras atrações semelhantes ocorrem paralelas à Christkindfest, como a Caravana da Havan, às 20 horas, no dia 5 de dezembro. "Todas as atividades vão respeitar os protocolos de prevenção à Covid-19, como o uso obrigatório de máscara e distribuição de álcool em gel", enfatiza Kaminski.