São Nicolau chega em Nova Petrópolis em dezembro

Em dezembro de 2021, a cidade de Nova Petrópolis contará com uma nova experiência para as famílias que costumam prestigiar o Natal na Serra Gaúcha. Neste ano, a Organizar Soluções em Marketing de Evento realizará dois jantares natalinos na cidade de Nova Petrópolis, nos dias 11 e 18 de dezembro, com a presença de São Nicolau, lembrado por ser exemplo de solidariedade e bondade e por sua afeição com as crianças.

A ideia é oferecer momentos memoráveis aos turistas e moradores da serra gaúcha para que possam confraternizar em família ou entre amigos. Antes da aparição nos jantares, o personagem chega à cidade no início do próximo mês com uma recepção especial.

No dia 06 de dezembro, será realizado o acendimento das luzes na Praça das Flores. Haverá distribuição de guloseimas e uma aparição de São Nicolau dando início ao período que o personagem estará na cidade. O evento será aberto e gratuito. Maiores informações podem ser conferidas em www.organizar.com.br