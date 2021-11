Gravataí apresenta projeto para redução no valor da passagem

O projeto de lei que prevê a redução do valor da passagem do transporte público municipal e ações voltadas à mobilidade urbana em Gravataí foi detalhado pelo prefeito Luiz Zaffalon. O prefeito destacou que a iniciativa prevê o uso de recursos advindos de royalties de petróleo, resultado de ação ganha na justiça pela prefeitura, sem reduzir o orçamento de nenhuma área. A proposta que visa modificar a mobilidade urbana da cidade inclui melhorias como duplicação e asfaltamento de vias, construção de ciclovias, qualificação dos abrigos das paradas de ônibus e nos passeios públicos, as chamadas Rotas Acessíveis.

A iniciativa tem como meta a redução da tarifa, que hoje é de R$ 4,80, para pelo menos R$ 3,80, ficando equiparada com o município de Esteio, que tem atualmente a menor passagem do sistema de transporte público municipal, na Região Metropolitana. "Mas a nossa intenção é poder baixar mais o valor, é reduzirmos em R$ 1, ou R$ 1,10, a partir de janeiro, beneficiando o trabalhador autônomo, que tira do bolso todos os dias o valor da passagem e o empregador, desonerando a folha de pagamento, já que é ele quem paga, por meio do vale-transporte, 94% deste valor, ficando para o empregado, os outros 6%", explicou o prefeito

O secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro, apresentou um diagnóstico do sistema mostrando que a queda gradativa do número de passageiros no transporte público municipal, de 2013 até agora é próximo de 70%. O levantamento também aponta o impacto das gratuidades para estudantes, idosos, pessoas isentas por motivo de saúde e ainda por meio da Bilhete Social. "Atualmente, cerca de 40% dos usuários do transporte público na cidade possuem algum tipo de isenção e, com o nosso projeto, vamos incrementar sistema, custeando o valor dessas pessoas como se elas pagassem a passagem integral, como qualquer outro usuário, fazendo com que o sistema se torne autossustentável", destacou o secretário.