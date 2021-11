Ivoti ganha destaque nacional na produção de cachaça

De todos os municípios do Brasil, Ivoti é o terceiro colocado com o maior número de marcas e registros de cachaças. O dado é do Anuário da Cachaça 2021, divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A cidade subiu posições se comparado ao levantamento anterior, saindo de 7º para 3º lugar nos registros.

Só em relação às marcas, são 119 em Ivoti, ficando atrás da primeira colocada Salinas, com 166, e Itaverava, com 159, ambas de Minas Gerais. Na quantidade de registros, são 72 de Ivoti, mesmo número de Paraty, no Rio de Janeiro. Salinas repete o primeiro lugar, com 144.

"É um imenso orgulho para Ivoti ter em empresas tão conceituadas e com a qualidade de seus produtos reconhecida mundialmente. Ivoti é um município essencialmente agrícola e esse reconhecimento nos impulsiona a investimentos e melhorias no setor", destaca a secretária municipal de Desenvolvimento, Denise Rodrigues da Silva.

Conforme consta no Anuário, o número de marcas pode ser igual ao número de registros ou infinitamente superior, a depender da quantidade de marcas informadas para um mesmo número de registro de produto. "Não há limite para a quantidade de marcas que um mesmo registro pode deter", detalha.