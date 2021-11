Imbé vai investir R$ 1 milhão na compra de placas fotovoltaicas

Com o objetivo de economizar e otimizar a gestão dos gastos públicos, sobretudo no que diz respeito aos custos relacionados com energia, a prefeitura de Imbé está investindo em energia solar para suprir a demanda de mais de 20 edificações da área da educação no município. O prefeito Ique Vedovato e a titular da secretaria municipal de Educação, Ruth Ruschel assinaram a contratação da aquisição dos equipamentos.

Lucas Wolker, engenheiro responsável pelo Departamento de Eficiência Energética e pela elaboração do estudo, detalhou o conteúdo da proposta. Segundo ele, o município está investindo, inicialmente, mais de R$ 1 milhão para compra dos equipamentos que serão instalados, no início de 2022, em todos os prédios da pasta, o que inclui os centros de educação, as escolas de educação infantil e de ensino fundamental e também as escolas que entrarão em funcionamento a partir do ano que vem. "Estamos trabalhando neste tema desde o início do ano. A implementação deste projeto de energia limpa e renovável proporcionará uma economia com energia elétrica de aproximadamente R$ 4,5 milhões aos cofres públicos durante a vida útil dos sistemas", detalhou Wolker.

A ideia do governo é expandir o projeto, no futuro, aos demais prédios públicos. "A projeção é que até 2028 o município seja autossuficiente na produção de energia. Assumimos uma missão que possibilitará a independência energética do município, através da geração de energia, modernização de equipamentos antigos e eficientização da iluminação pública. A caminhada é longa e o percurso é cheio de desafios, mas com muito trabalho e planejamento vamos atingir esse objetivo", projeta o prefeito Ique.