Prédio da Feira do Produtor de Passo Fundo recebe painéis solares

O prédio da Feira do Produtor, no Parque da Gare em Passo Fundo, começou a receber os painéis fotovoltaicos para a captação de energia solar. Com a inovação, a prefeitura busca reduzir os custos com energia elétrica e promover a sustentabilidade.

O investimento do município na aquisição e instalação de 44 painéis para a Feira do Produtor é de, aproximadamente, R$ 85 mil. Mensalmente, o gasto com energia é de aproximadamente R$ 2 mil. Estima-se que, com a geração de energia solar, haja uma redução de cerca de R$ 1,7 mil mensais deste valor. Por ano, a Prefeitura projeta uma economia de R$ 20 mil nas contas de energia elétrica do prédio.

Para o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Cristiam Thans, o projeto é importante porque, além da economia financeira, também demonstra o interesse da Administração em garantir avanços para a Feira do Produtor. "É um espaço adotado pela comunidade e que merece ser valorizado. Por isso, este investimento vai trazer inúmeros retornos. A previsão é que, em 30 dias, todo o sistema esteja funcionando", observou.