RGE termina obras de ampliação na subestação de Santo Cristo

A RGE concluiu as obras de ampliação da subestação Santo Cristo. O investimento de R$ 11 milhões beneficia diretamente 15 mil clientes da companhia no município e outras cinco cidades (Alecrim, Porto Vera Cruz, Porto Lucena, Cândido Godói e Campina das Missões).

A ampliação inclui a substituição dos transformadores por unidades com maior capacidade, além da modernização de equipamentos e construção de dois novos módulos de alimentadores. Com este aumento de capacidade, a RGE amplia a oferta de energia para região e através das melhorias na rede de distribuição garante ainda mais confiabilidade para o atendimento das regiões atendidas pela subestação. De forma prática, a obra de ampliação representa, também, uma redução nos riscos de interrupção do fornecimento e maior velocidade no restabelecimento do sistema elétrico.

A implantação dos novos módulos de alimentadores possibilita manobras rápidas de carga e de forma remota através do Centro de Operações Integrado da RGE, fazendo com que a energia chegue aos clientes por outros caminhos quando uma das linhas apresentar qualquer problema ou mesmo quando houver a necessidade de desligamento programado para manutenção. "Esta é uma importante obra que possibilita um reforço para o sistema de distribuição de energia elétrica da região, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social", afirma o gerente de engenharia da RGE, Roberto Pressi.