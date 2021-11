Empresários recebem capacitação em Santo Antônio da Patrulha

Foi conversando diretamente com os parceiros locais e identificando demandas e oportunidades específicas de cada negócio que o Sebrae RS obteve resultados em Santo Antônio da Patrulha. Com uma ideia lançada ainda em janeiro deste ano e que ganhou forma no mês de julho, a organização finaliza no mês de dezembro as atividades do Programa de Desenvolvimento Empresarial.

A iniciativa, realizada em parceria com o Sicredi Caminho das Águas e a secretaria municipal do Planejamento e Desenvolvimento Econômico beneficiou, ao longo do último semestre, um grupo de 20 pequenas empresas em três eixos centrais de capacitação: estratégia, finanças, e relacionamento com o cliente. Cada integrante da iniciativa participou do programa optando por um dos três eixos de soluções oferecidas pelo Sebrae RS. Com 40h de atividades, as capacitações foram realizadas em dois momentos: primeiramente, de forma online e coletiva, com workshops integrados com todos os participantes. Já os encontros individuais de consultoria seguem em realização, dentro do eixo temático trabalhado por cada empresa, diretamente entre o empreendedor e o consultor designado.

''Conversamos individualmente com cada empreendedor participante, conhecendo um pouco da sua história, da sua empresa, entendendo suas prioridades. É bonito ver as transformações que alguns negócios já iniciaram desde que adentraram no programa'', destaca a gestora de projetos do Sebrae RS, Virgínia Silva Dias. Segundo ela, as últimas consultorias serão realizadas no mês de dezembro. A perspectiva é que em um segundo momento possa ser realizado um novo ciclo do programa, com novas empresas e parceiros.