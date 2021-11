Empresas de TI de Santa Maria têm forte crescimento

A arrecadação das empresas da Tecnologia da Informação (TI) instaladas em Santa Maria passou de R$ 4,7 milhões, em 2016, para R$ 70,6 milhões, em 2021, o que equivale a um aumento de 1502%. Os dados foram apresentados pela Prefeitura no workshop "Inovação em Mercados Maduros", realizado na cidade. O encontro reuniu empresários do ramo da inovação tecnológica.

Outro gráfico positivo demonstrado foi o da arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) a partir dessas empresas. O valor cresceu de R$ 100,7 mil, em 2016, para R$ 1,3 milhão, em 2021 - aumento de 1190%. Ambos os dados de 2021 dizem respeito apenas ao período compreendido entre janeiro e setembro e, portanto, tendem a avançar ainda mais.

A elevação desses números tem como marco as alterações do código tributário feitas em 2017. Naquele ano, a prefeitura de Santa Maria aprovou junto à Câmara de Vereadores a redução de 4% para 2% da cobrança do ISSQN para empresas que têm a TI como atividade principal. A mudança beneficia 22 empresas da cidade.

Conforme a apresentação, a estimativa é que, se for considerado o valor que ainda deve ser arrecadado em 2021, o faturamento das empresas tenha aumentado 19,4 vezes desde 2017. Também como resultado da alteração do código tributário, as empresas de TI de Santa Maria geram mais de 800 empregos atualmente.

De acordo com o vice-prefeito Rodrigo Decimo, que falou na abertura do encontro, o objetivo do evento foi escutar o setor de TI para entender como o poder público pode auxiliar ainda mais no fomento da cadeia produtiva. "Esse encontro vem sendo maturado há bastante tempo e era para ter ocorrido em abril do ano passado, mas em função da pandemia, conseguimos colocá-lo em prática somente agora", explicou.