À espera dos veranistas e turistas, praia do Laranjal em Pelotas recebe melhorias para o início da temporada

A temporada de veraneio nos balneários do Laranjal, em Pelotas, contará com diferenciais. Avanços na infraestrutura transformaram o bairro, além de força-tarefa, reunindo equipe e maquinário do Município, terem reforçado as atividades de melhorias e manutenção. A secretaria de Ações da Cidade (SAC), integrada pelas pastas que atuam diretamente nas necessidades dos bairros de Pelotas, está mobilizada na preparação da praia para os moradores e para receber visitantes durante o verão.

A iluminação em LED na orla, nas avenidas Doutor Antônio Augusto de Assumpção Júnior e Jorge Ivan da Costa Gertum, transformou o Laranjal entre o trapiche e a rua Irma Montanelli. À noite, além de mais seguro, o local tornou-se convidativo a passeios, descanso, lazer, recreação, convivência e contemplação das belezas naturais da Lagoa dos Patos.

A reforma e modernização do Trapiche do Laranjal - um dos pontos mais tradicionais e cartão postal da praia - foi viabilizada por mobilização do município e Parceria Público Privada (PPP). O local voltou a ser frequentado, aproveitado e admirado, reafirmando a identidade do balneário.

Para incrementar o acesso à orla, o terceiro percurso passou por total requalificação. As avenidas Arthur Augusto Assumpção e Senador Joaquim Assumpção, no Valverde, receberam mudanças, com obras de drenagem, terraplanagem, meios-fios, pavimentação asfáltica, acessibilidade, paisagismo, ciclofaixa e sinalização viária. Neste verão, será possível escolher por onde entrar ou sair da praia.