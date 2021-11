BRF faz mutirão para preencher vagas de emprego em Marau

A BRF fará um mutirão na cidade de Marau para preencher as mais de 50 vagas de trabalho disponíveis na empresa. São oportunidades para operador de produção e auxiliar de inspeção federal. Para operador de produção é necessário apenas o Ensino Fundamental e para auxiliar de inspeção federal a exigência é Ensino Médio.

Os interessados devem comparecer munidos de documentos pessoais na SERP (rua Governador Ernesto Dorneles, 2-22, no Salão Inferior, bairro Vila Rigo, em Marau), no dia 1º de dezembro, entre 13h30 e 17h. Há oportunidades para pessoas com deficiência em todas as vagas.

Os candidatos devem levar CPF, RG, Carteira de Trabalho e comprovante de endereço. É necessário ter e-mail válido para participar da seleção e os interessados podem fazer cadastramento prévio no site talens.brf.com antes de ir ao local.

O salário é compatível com o mercado e, entre os benefícios, a BRF oferece assistência médica e odontológica, vale-alimentação no valor de R$ 185,00, vale-transporte, refeitório no local, previdência privada e kit de produtos, além de um plano de carreira na empresa. Mais informações: WhatsApp (54) 9 9263 1828 e telefone (54) 3371-3551.