Projeto oferece atividades esportivas em Campo Bom

A população de Campo Bom terá a possibilidade de praticar esportes, de forma gratuita e com orientação profissional. As atividades serão realizadas a partir deste sábado (27) até o dia 26 de fevereiro, no Parcão, sempre aos sábados, às 9h.

O projeto é desenvolvido pela startup Refit, em parceria com a prefeitura de Campo Bom, por meio da secretaria de Esporte e Lazer. A ação, que conta com o apoio da Universidade Feevale, tem por objetivo de contribuir para a melhora do condicionamento físico e da saúde mental, a parti da estabilidade nos indicadores da pandemia.

Nesta edição, estão sendo ofertadas aulas coletivas de treinamento funcional, hiit, vôlei de praia e grupo de corrida. As inscrições são ilimitadas e podem ser feitas pela internet (refitbr.com/retomada-da-saude). Para participar das atividades, será necessário que o participante confirme a participação nas aulas.