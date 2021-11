Hospital de Lajeado abre nova área da emergência em dezembro

Será inaugurada dia 2 de dezembro a segunda parte da reforma da emergência do Hospital Bruno Born (HBB), de Lajeado. A solenidade ocorre no salão de eventos da instituição, no 14º andar do Centro de Tecnologia Avançada (CTA) A secretária Estadual de Saúde, Arita Bergmann, e o vice-governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, confirmaram presença.

A inauguração completa uma série de modificações iniciadas na emergência no primeiro semestre do ano. A primeira parte das reformas havia sido inaugurada em agosto. Conforme o diretor executivo do HBB, Cristiano Dickel, a segunda etapa de adaptações contemplou a criação de um espaço que permite acesso simultâneo a duas ambulâncias ou veículos que transportam pacientes graves; dois box para troca de macas; sala de pequenos procedimentos; sala "vermelha" com dois leitos para pacientes em estado grave que precisam de intervenção imediata; UTI da Emergência, com oito leitos completos (um deles de isolamento, para casos de pacientes que tenham algum tipo de doença transmissível); sala de observação com capacidade para 10 pacientes; três leitos de psiquiatria; um leito de isolamento; e três leitos com cuidados intermediários pediátricos.

A obra toda, de 792 metros quadrados, teve investimento de R$ 850 mil da instituição. "Outra novidade será a criação de uma central para monitorar todos estes pacientes. Poderemos acompanhar automaticamente todos os procedimentos, solicitações de exames, resultados, o que está em espera, observar as avaliações e os chamados de especialistas diversos para atendimento", detalha Dickel.

Na primeira fase da reforma na casa de saúde foram realizadas melhorias no espaço de atendimento com triagem, reformados dois consultórios médicos e a sala de gesso. Também foi criada a área de monitoramento, onde capacidade de acesso simultâneo de cem câmeras espalhadas pela estrutura do hospital. Já a saída do morgue - de pacientes que foram a óbito - também foi alterada (deixou de ser pelo acesso dos pacientes, e passou para a parte do antigo prédio do Hospital São Roque).