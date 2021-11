Hospital de Sapiranga recebe certificação

O Hospital Sapiranga conquistou a certificação nível 1 da Organização Nacional de Acreditação (ONA) que atesta que a instituição segue rígidos protocolos de segurança e qualidade, visando o melhor atendimento a todos os pacientes. A avaliação levou em conta processos e infraestrutura que atendem a uma série de protocolos padrão.

A diretora executiva do Hospital Sapiranga, Elita Herrmann, agradeceu a toda equipe de colaboradores o empenho para obtenção do certificado. "Ser o primeiro hospital com essa certificação na região nos enche de orgulho, ainda mais em um ano onde fomos submetidos a tantos desafios. Não nos curvamos ao medo e à insegurança diante da pandemia. Pelo contrário, nosso hospital esteve junto à comunidade, fazendo entregas que nem nós mesmos sabíamos que era possível", disse.