Feira de sapatos inicia nesta quinta-feira em Novo Hamburgo

A partir desta quinta-feira (25), os pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo recebem a tradicional Loucura por Sapatos. A feira, que segue até o dia 5 de dezembro, reúne diversas marcas e expositores que apresentam lançamentos e ofertas de calçados, bolsa, roupas e acessórios. O evento acontecerá em novo horário: de segunda a sexta-feira das 14 às 22 horas; e nos sábados e domingos das 10 às 22 horas.

Durante 11 dias, a feira acontecerá seguindo todos os protocolos oficiais de biossegurança para receber lojistas e visitantes, em um ambiente totalmente climatizado para que os visitantes aproveitem com conforto e segurança. O diretor-presidente da Fenac, Marcio Jung, pontua que a Loucura por Sapatos é uma forma de movimentar a economia local. "Queremos auxiliar as marcas a potencializar as vendas de final de ano e os visitantes a encontrarem produtos com preços especiais", finaliza.

O acesso ao evento é facilitado pela localização privilegiada da Fenac, que fica junto à rodoviária e estação Fenac da Trensurb, além de oferecer estacionamento para mais de 2 mil veículos. Neste ano, o mote da Loucura por Sapatos é "Seja Muitas", refletindo os diversos papeis que a mulher exerce em sua rotina e reforçando que temos produtos para todos os estilos. Por isso, a Loucura por Sapatos oferece uma variedade de produtos que acompanha o dia a dia das mulheres, além de itens para toda a família.

Uma das novidades deste ano é a presença inédita do pavilhão da agricultura familiar. No espaço, serão apresentados produtos coloniais e hotifrutigranjeiros direto do agricultor. "É um reivindicação antiga dos produtores buscar a inserção da feira em grandes eventos. E há muitos anos já vínhamos conversando com a Fenac para fazer esta parceria", destaca Jocimar Rabaioli, Assessor de Política Agrícola e Agroindústria da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do RS (Fetag-RS)

Ocorre, ainda, o 12º Festival de Cervejas Artesanais, no primeiro andar dos pavilhões da Fenac. A atração reúne, além das bebidas, food trucks. O festival também proporcionará happy hour com música ao vivo para os visitantes, sempre de quinta-feira a domingo.

De segunda a sexta-feira não é cobrado ingresso para entrar na feira. Nos fins de semana, o valor é de R$ 6,00. O estacionamento custa R$ 10,00.