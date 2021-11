Unimed lança projeto para construção de UTI em Pelotas

Ocorreu nesta semana o lançamento do projeto de construção da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed, em Pelotas e, também, de comemoração ao cinquentenário da Unimed Federação/RS, que ocorreram no Complexo de Saúde, localizado no bairro Três Vendas. Na ocasião, a prefeitura foi homenageada devido à parceria que mantém com instituição de saúde, com a presença da prefeita, Paula Mascarenhas.

De acordo com o projeto lançado, a UTI da Unimed Pelotas contará com 10 leitos de tratamento intensivo, com previsão de expansão de mais 10 leitos de cuidados intermediários. A estrutura também terá ambientes de apoio e espaços para realização de trabalho assistencial aos pacientes, construídos com tecnologia e inovação e primando pela humanização dos processos de atendimento. A obra será finalizada em 2022.

"A Unimed esteve sempre presente no combate à pandemia da Covid-19, ajudando e dando ideias. É um local que presta saúde de qualidade à população, gera emprego, renda e faz andar a economia da cidade. Por todos os ângulos, é possível ver o quanto a Unimed representa para Pelotas e muito honra a cidade", defendeu a gestora municipal.