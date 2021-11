UCS sede área em São Sebastião do Caí para os bombeiros voluntários

A Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS) cedeu uma área de 2.861 metros quadrados, localizada junto ao Campus Universitário Vale do Caí da Universidade de Caxias do Sul (UCS), localizado em São Sebastião do Caí, para ser utilizada como instalação e funcionamento de um centro de treinamento, cursos e atividades relacionadas à formação e à capacitação para cerca de 1,5 mil bombeiros voluntários. A assinatura solene do termo de cessão entre a FUCS e a Associação dos Bombeiros Voluntários do Estado do Rio Grande do Sul (Voluntersul) ocorreu na Sala dos Conselhos, do Campus-Sede da UCS.

O reitor da universidade, Evaldo Antonio Kuiava, pontuou que esta é uma data histórica. "A UCS nasceu para ajudar no desenvolvimento da comunidade, e isso só funciona porque existem essas parcerias", destacou.