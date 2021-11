Sonho de Natal de Canela troca alimentos por entradas

Além de enaltecer o aspecto lúdico do Natal e oferecer entretenimento de qualidade, o Sonho de Natal de Canela tem um viés de compromisso social com a comunidade local. Em dois finais de semana, os espetáculos de estreia "O Som do Vento" e "Christmas In Concert" arrecadaram meia tonelada de alimentos.

O público pode seguir ajudando aqueles que mais necessitam. O Teatrão receberá "O Guardador de Rebanhos, aos Olhos de Mãe" na sexta-feira (26) e domingo (28). No sábado (27), o público poderá conferir "O Natal do Carlão". Ambas as apresentações iniciam às 20h30. Também no sábado (28), às 16h, ocorre o espetáculo de teatro de bonecos "Sonho Infantil". A expectativa é de que, por serem apresentações com temáticas infantis, a arrecadação de mantimentos cresça ainda mais.

Para assistir aos shows, uma pessoa pode trocar até quatro ingressos, doando quatro quilos de alimentos. Os ingressos podem ser trocados no 1° Festival de Gastronomia & Vinhos, que funciona de quinta a domingo, das 11h às 22h, na praça João Corrêa. As trocas de alimentos só acontecem para espetáculos do final de semana. Não haverá troca para apresentações posteriores. O limite é de 300 ingressos diários. Os donativos estão sendo repassados para a secretaria de Assistência Social e Habitação, setor responsável por distribuir as doações.